Un total de 447 persones opten a una de les sis places d’agent de la Policia Local que ha convocat l’Ajuntament de Manresa. De les 447 candidatures que s’han presentat 106 corresponen a dones.

Aquestes 447 candidatures que s’han presentat enguany són mig centenar menys que les presentades en la convocatòria que es va fer l’any passat quan 500 persones optaven a set places d’agent per al cos policial manresà. De totes formes, la xifra, tant a escala global com de dones és superior a la de la convocatòria d’ara fa dos anys, quan 330 persones, 60 de les quals dones, es van apuntar per a una oferta de 10 places de policia.

De les sis places convocades aquest any, cinc de són de lliure accés mentre que una està reservada a agents d’altres cossos que vulguin incorporar-se al cos policial de la capital del Bages. Per aquestes places hi ha 15 candidats, de les quals dues són dones. De les altres cinc, les de lliure accés, n’hi ha una que està reservada a dones dins del pla per tal d’incrementar la igualtat de gènere dins la policia manresana. A més, l’actual llei de Policies Locals estableix que quan es convoquen més de tres places d’agent, un mínim del 25% han d’estar destinades a dones. Per al conjunt d’aquestes places hi ha 447 candidats dels quals 104 són dones.

Els aspirants que han estat admesos al concurs de lliure accés estan convocats per fer la primera prova el proper dilluns 29 de novembre al Complex Esportiu del Vell Congost per fer les dues primeres proves del procés selectiu. En canvi, els candidats que opten per la modalitat de mobilitat horitzontal hauran de fer una prova psicotècnica el 3 de desembre, també al complex del Vell Congost.

Tot i que la convocatòria d’aquestes places es va fer el passat 1 d’octubre i ja estava prevista, el passat 25 d’octubre, en el marc de les mesures per lluitar contra la inseguretat i l’incivisme a Manresa, l’Ajuntament ja va anunciar que una de les seves prioritats és ampliar la xifra d’agents de la Policia Local.

A més a més, en mig de l’onada d’inseguretat el passat mes d’octubre ja es van incorporar a les files de la policia manresana quatre dels agents que van concórrer a la convocatòria d’ara fa un any i que han superat el curs de policial de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Coincidint també amb el final de curs policial i durant la primera quinzena d’octubre es van incorporar 13 agents dels Mossos d’Esquadra a la comissaria de Manresa. Aquests agents de la policial catalana, tots adscrits a la unitat de seguretat ciutadana, donen servei a les comarques del Bages i del Moianès.