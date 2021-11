El jutjat penal 1 de Manresa ha absolt els tres membres dels '9 de Lledoners' que encara estaven encausats. Durant el judici, la jutgessa ja va absoldre sis dels nou encausats després que la fiscalia retirés el delicte de desordres públics contra ells. Per als tres restants, però, va mantenir atemptat a l'autoritat, desordres i va rebaixar a lleu el delicte de lesions.

En total demanava cinc anys de presó. La Generalitat, per la seva part, va retirar els desordres públics i va rebaixar el delicte de lesions a lleu, però va mantenir atemptat a agents de l'autoritat. Les defenses celebren la decisió i lamenten que el cas arribés a judici i no s'arxivés abans. "És el final d'un malson per als nostres clients", remarca a l'ACN un dels advocats.

La sentència emesa per la jutgessa del penal 1 deixa clar que cap dels delictes a què s'enfrontaven han pogut quedar provats i que, per això, els ha absolt a tots. En la resolució, es detalla que l'1 de febrer del 2019 hi van haver barricades a la C-55 a la zona propera del centre penitenciari de Lledoners amb l'ús de cadenes, palets, líquid inflamable o bidons o "obstaculitzant" el pas amb els vehicles. A més, pels volts de les sis de la matinada i en un pont de la C-55, els agents van assegurar que tres dels encausats es van "abraonar sobre d'ells, fent-los cops de peu, de puny i de genoll, i amb ànim de no fer cas a l'autoritat.

Segons la magistrada, però, no es pot atribuir als acusats els delictes de lesions denunciats pels cossos policials ja que, durant el judici, els agents dels Mossos d'Esquadra van afirmar de forma unànime que "desconeixien" qui els havia causat les lesions i, per tant, sense això, no es pot determinar cap responsabilitat penal contra els acusats. El mateix succeeix amb el delicte d'atemptat.

També assenyala que aquell dia hi van haver molts manifestants a la zona de Lledoners i es podria qüestionar si s'havia comunicat prèviament a les administracions. Ara bé, "no hi ha cap dubte que hi va haver manifestacions pacífiques durant tota la nit", assenyala. I afegeix que, malgrat que va desembocar amb talls de carretera i incidents violents al pont, "no implica necessàriament que totes les persones que estiguessin allà, pel sol fet de ser-hi" cometessin el delicte d'atemptat al agents de l'autoritat.

La jutgessa, a més, subratlla que no creu que el lletrat de la Generalitat actués de forma "temerària" ni "irreflexiva" amb les peticions de pena dels encausats, sinó que considera que s'ajustaven als fets formulats per l'acusació. És per això que declara d'ofici les costes processals i aixeca totes les mesures cautelars que poguessin estar vigents.

La sentència és ferma, però es pot interposar recurs d'apel•lació a l'Audiència Provincial en un termini de deu dies. Els advocats de la defensa confien que ni Generalitat ni fiscalia recorrin el text.

Satisfets per l'absolució

Després de rebre la sentencia als Jutjats de Manresa, els advocats de les defenses han mostrat la seva satisfacció per la sentència absolutòria dels tres dels '9 de Lledoners' que van ser jutjats a principis de mes per delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat i un delicte de lesions lleu a la policia.

Una de les advocades de les defenses, Eva Pous, ha lamentat que, després de veure la falta de proves durant tot el procés, s'hagi hagut d'arribar a judici. "Sabem que la justícia té molta política i poc de justícia", ha dit, tot admetent que, tampoc "les tenien totes" sobre si finalment podien ser condemnats. I és que, tal com venien defensant des de fa temps, els encausats van exercir els seus drets fonamentals. Per Pous, la "Justícia no pot convertir-ho en un escarment", a uns joves que participaven de manera activa en la defensa d'aquests drets.

En aquest sentit, ha lamentat les acusacions de la Generalitat contra tots ells i creu que aquest cas "marcarà un abans i un després". Segons la lletrada, "ja ve de temps que el Govern demana que exercim drets i participem activament a la via pública i després hi ha acusacions de tota mena" per part de la Generalitat. Un fet, diu, que "no s'ajusta al paper institucional" del Govern.

Per la seva banda, Josep Rosell, un altre dels advocats d'un dels absolts ha celebrat que s'hagi acabat el "malson" per tots ells. Una idea que també ha compartit Pous tot posant l'exemple del seu client. "En Dani era avui a classe, tenia 18 anys quan van passar els fets i ha passat tres anys amb aquesta espasa de Dàmocles i espero que avui també ho celebri", ha dit.