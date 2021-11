Un home d’edat avançada ha resultat ferit de molta gravetat, aquest divendres a la tarda, en ser atropellat a Manresa. Els fets han tingut lloc al carrer Gaudí de la capital del Bages, a l’alçada del número 17, entre el passatge de la Mercè i el carrer Sant Joan d’en Coll poc abans de les tres de la tarda. L’home estava travessant per un pas de vianants quan un turisme, conduït per un manresà de 43 anys, l’ha atropellat, segons han informat fonts de l'Ajuntament de Manresa. Com a conseqüència de l’impacte, l’home ha caigut i ha perdut la consciència. Arran de les ferides que ha patit, l’home ha estat traslladat a l’hospital Mútua de Terrassa.

El conductor ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia.