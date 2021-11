El jutge ha exonerat un manresà del pagament d’un deute de 31.847 euros. La cancel·lació del passiu l’ha tramitat el despatx d’advocats Repara tu Deua, que amb anterioritat també ha aconseguit altres condonacions de deute dictades pels jutjats de primera instància i instrucció de la capital del Bages, gràcies a l’anomenada llei de segona oportunitat.

En aquest últim cas, l’afectat, que respon a les inicials de M. J., el deute estava repartit entre cinc entitats financeres diferents, que eren Bankia (1.664,35 euros), Cofidís (3.130,71), BBVA (13.987,57), Bankinter (11.600), Creditea (1.400) i també se li han condonat 66,63 euros que devia a Endesa Energia.

L’afectat, que ara ha aconseguit l’anul·lació del deute, segons afirmen des del despatx, es va quedar a l’atur i va demanar diners per al seu dia a dia, sense aconseguir una nova feina i va acabar sobreendeutat. També complia altres requisits, com no haver actuat amb mala fe ni està condemnat per diversos tipus de delicte econòmic.