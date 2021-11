La consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha mostrat avui a Manresa la seva preocupació per les recents agressions sexuals que s’han produït a Igualada. Preguntada pels dos casos d'agressions sexuals que s’han produït a la capital anoienca aquest mes de novembre, la consellera ha assegurat que «ens preocupa molt que no baixi el volum d’agressions sexuals».

En aquest sentit, Verge, considera que es tracta «d’una violència que és estructural, sistèmica contra les dones» i que cal «una estratègia de prevenció molt més potent, de país». Per la consellera, la prevenció passa per «desenvolupar l’educació afectivo-sexual en tota l’etapa escolar, començant en l’educació dels 0 a 3 anys». En aquesta etapa, ha dit, «estem fent prevenció de l’abús infantil que afecta un de cada cinc infants». Tot i això, ha afegit que la majoria d’agressions es produeixen contra dones joves, motiu pel qual «també cal treballar-ho en l’etapa de l’adolescència per treballar relacions des del respecte i el consentiment». Finalment, ha dit que al mateix temps també es fan campanyes de conscienciació dirigides a la població en general perquè «les violències sexuals comencen molt abans de l’agressió en si i estan molt més esteses del què ens pensem».

La consellera ho ha dit al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), on ha estat aquest migdia en el marc d’una visita que fa durant tota la jornada a Manresa. Allà, la consellera també anunciat que la Catalunya Central comptarà amb un nou espai de trobada de progenitors separats amb els seus fills i que descongestioni l’actual punt que hi ha a Manresa.

Verge ha estat acompanyada de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha recordat que el SIAD ha celebrat enguany el seu 25 aniversari. Aloy ha destacat la «bona feina que estem fent» i ha recordat que «Manresa va ser una ciutat pionera amb totes aquelles polítiques al servei de la dona i també visibilitzant que hi ha diversos tipus de feminisme».