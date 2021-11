Un home de 86 anys i veí de Manresa a qui un vehicle va atropellar divendres a la tarda al carrer Gaudí de la capital bagenca, ha resultat finalment mort com a conseqüència de l'accident, segons han informat aquest dissabte fonts de la Policia Local de Manresa. Inicialment, l'home va ser atès per personal sanitari al mateix lloc dels fets i posteriorment va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital Mútua de Terrassa, on va morir hores després.

Els fets van tenir lloc cap a les 3 de la tarda de divendres a la cruïlla entre el passatge de la Mercè i el carrer Gaudí de Manresa. L'home, que travessava per un pas de vianants, va ser atropellat per un turisme que conduïa un home de 43 anys i també veí de Manresa. Com a conseqüència de l'impacte, el vianant va caure al mig de la calçada i va perdre la consciència, mentre que el conductor del vehicle, que va donar negatiu en el test d'alcoholèmia, va resultar il·lès.