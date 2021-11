La plataforma Bages pels Drets Civils demana a la Generalitat que es retiri com a acusació particular del cas dels '"7 dels 30 G". Ho fa tres dies abans del judici a set persones, entre els quals hi ha un veí del Pont de Vilomara, per la seva implicació en els aldarulls al Parc de la Ciutadella el 30 de gener del 2018 al Parc de la Ciutadella de Barcelona en contra de la no investidura de l'aleshores candidat de JxCat, Carles Puigdemont.

El grup ho demana dies després que la Generalitat es retirés en bloc de totes les causes contra manifestants en cas que no es pugui acreditar l'autor de les lesions, o si no hi ha prou garanties per identificar-ne els presumptes agressors. "Ho van anunciar en una roda de premsa, però encara no ho han fet", diuen al respecte fonts de l'agrupació. També insten al Govern a retirar-se "de tots els altres casos on manté acusacions a partir d’atestats sense proves".

Demanen l'absolució

El grup també demana la retirada de tots els càrrecs i la seva absolució. La plataforma explica que les peticions van des d'un any de presó a 4 anys i, en el cas concret del bagenc encausat, se li demanen 3 anys. "Són fora de lloc. No han comès cap altra falta que ser on calia ser en manifestacions i protestes legítimes en defensa dels nostres drets nacionals", consideren.

A més a més, reclamen als Mossos d'Esquadra que "respectin la llibertat d’expressió i el dret de protesta de la ciutadania". I asseguren que es tracta d'un cas "d'abús en l’actuació repressora dels Mossos d’Esquadra i dels serveis jurídics de la Generalitat en contra del moviment independentista". Expliquen que les actuacions es basen exclusivament en atestats policials "que acaben demostrant-se falsos" i "sense proves que els acreditin".