El conductor d’un ciclomotor que es va accidentar a Castellnou de Bages va donar un positiu d’1 mg/l en aire espirat, multiplicant així per quatre el límit permès de 0,25 mg/l. Per aquesta raó, l’home va ser denunciat per penalment. Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, el motorista es va accidentar tot sol aquest divendres al vespre quan circulava amb el ciclomotor per un carrer de la urbanització del Serrat. Els fets van passar cap a un quart de vuit del vespre i ni el conductor ni el vehicle van patir danys.