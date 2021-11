Uns cables elèctrics de la via pública al carrer Mossèn Huch de Berga han cremat aquest dilluns al matí. Els Bombers de la Generalitat hi han enviat dues dotacions, i, encara que a les 6.59 l'incendi ja s'havia extingit, la Policia Local de Berga confirma que entorn les 10.30 h del matí, hi estaven treballant.

Fins al moment, es desconeix l'afectació que l'incident hagi pogut tenir.