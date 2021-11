Els quatre acusats d’agredir sexualment a una menor en un pis ocupat al barri de les Escodines la nit del 12 al 13 de juliol del 2019 han negat haver forçat la noia, que en aquells moments tenia 17 anys. Els processats han declarat en la tercera sessió del judici i que s’ha celebrat aquest dilluns al matí a l’Audiència de Barcelona. Els acusats s’enfronten a una petició de 55 anys de presó per part de la Fiscalia i de l'acusació particular.

Els quatre acusats han declarat que la nit en què presumptament van passar els fets van estar a la casa i que alguns d’ells havien conegut la noia una estona abans, aquell mateix vespre, a la plaça Europa de Manresa, mentre altres ja es trobaven a l'habitatge quan la resta hi van arribar amb la menor.

Un dels acusats, Mohamed, ha admès haver entrat amb la víctima a l’habitació on hauria tingut lloc la violació. Ha afirmat que havia estat ballant amb ella i que també és ella qui li va demanar per "tenir una relacio de parella". Aquesta acusat, ha afegit que “la relació va ser consentida”. Precisament d'aquest acusat és l'únic del qual se'n van trobar restes de semen.

Els altres tres acusats han negat haver mantingut relacions sexuals amb la víctima. Tot i això, un d’ells, Hamza, ha expicat que va portar la noia a l’habitació però que només hi va entrar un moment per acompanyar-la i que tot seguit va sortir sense haver-hi mantingut relacions sexuals. També ha afirmat que aquella “anava molt begut” i que es va alterar per una conversa amb la seva mare.

El tercer dels processats, l’Anass, ha assegurat que en el moment en què Hamza va començar a alterar-se va abandonar l’habitatge ocupat del carrer Aiguader per “evitar problemes”. Tot i detallar, també, que la jove va estar al pis, ha negat haver tingut cap relació amb ella.

Un altre dels processats, el Mourad ha explicat que no va parlar amb la víctima i que aquella mateixa nit va anar a una discoteca de Manresa i que posteriorment va rebre una trucada dels Mossos d’Esquadra, els va indicar on era i el van acabar detenint.

S'enfronten a 55 anys de presó

Tant per part de fiscalia com de l'acusació particuar, els quatre acusats s’enfronten a una petició total de 55 anys de presó per un delicte d’agressió sexual i per ser cooperadors necessaris per a tres agressions sexuals més.

Les defenses dels quatre acusats en demanen la seva absolució.

La declaració de la víctima

En la primera sessió de la vista oral, en la qual va declarar la víctima, aquesta va assegurar des de llavors que pateix ansietat i depressió, que gairebé no surt de casa i que ha abandonat els estudis. També va afirmar que té molts atacs de pànic i ansietat i que s'ha engreixat 40 quilos en un any i mig.

La víctima va dir que era plenament conscient que l'estaven violant i que va manifestar als agressors que no volia tenir relacions sexuals amb ells "amb tots els recursos" que tenia a l'abast. Tot i admetre que va beure alcohol, ha deixat clar que "sabia exactament què passava: No anava prou beguda per perdre el coneixement".