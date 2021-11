Una persona ha mort i tres més han resultat ferides de caràcter lleu per inhalació de diòxid de carboni en un incident a la central nuclear d'Ascó fora de la zona radiològica, segons han confirmat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot indica que l'origen ha estat un error en la recàrrega d'un sistema contra incendis, que hauria provocat una fuita de CO2 (que s'utilitza precisament per apagar focs).

#Bomberscat som amb 7 dotacions a un incident NO vinculat a l'activitat radiològica a la central nuclear d'Ascó (avís 18.55) El sistema antiïncendis ha patit una fuita de CO2 que ha afectat 4 persones. Juntament amb el personal de la planta, hem restablert la seguretat al recinte — Bombers (@bomberscat) 24 de noviembre de 2021

Els Bombers han enviat set dotacions i el SEM quatre. En la zona afectada hi havia tres treballadors, que són tres dels afectats. El quart és un bomber de l'empresa. Els Bombers han entrat al recinte de la fuita per comprovar si hi havia algú més però no han trobat cap altre treballador. L'incident es tracta com un accident laboral.

Els Bombers, que han rebut l'avís a les 18.56 hores, verificaran ara que la fuita de CO2 està controlada i delimitaran la seva expansió, per comprovar que no queden treballadors en la zona afectada. De moment ha transcendit que la víctima tenia 46 anys.

La unitat I de la central nuclear Ascó està fent els treballs de la 28a recàrrega de combustible des del passat 16 d'octubre.