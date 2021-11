La retirada de la Generalitat com a acusació particular pels aldarulls a la Ciutadella en la investidura fallida de Carles Puigdemont el gener del 2018 ha provocat un nou endarreriment en el judici que havia de començar aquest dijous a l'Audiència de Barcelona. El tribunal ha donat 15 dies naturals als mossos lesionats perquè es busquin nou advocat i després es podria tornar a senyalar nova data per celebrar la vista. Les defenses dels est acusats, entre els quals hi ha un veí del Pont de Vilomara, han protestat per l'endarreriment en considerar que la Generalitat no representava formalment els agents i que aquests s'havien d'haver personat anteriorment. La fiscalia els demana tres anys de presó i la Generalitat els en demanava dos per atemptat i desordres, però no lesions.

A l'inici de la vista, l'advocat de la Generalitat, Josep Lluís Florensa, ha argumentat que la instrucció del cas no ha permès recollir prou indicis contra cap dels set acusats per condemnar-los directament per cadascuna de les lesions patides pels agents aquell dia. Per això, i com que una decisió del Govern obliga els serveis jurídics de la Conselleria d'Interior a retirar-se de les causes si només acusa per desordres públics, ha demanat retirar-se de la causa. Això ha provocat que només es quedessin com a acusació la fiscalia i l'acusació particular d'un sindicat de Mossos que representa un agent.

La resta de la dotzena d'agents afectats es podien quedar sense representació processal. El magistrat del tribunal els ha preguntat a tots si volien seguir en la causa com a perjudicats i tots ho han demanat excepte un. Això ha fet que el tribunal hagi donat 15 dies naturals als agents afectats perquè es busquin un advocat i es personin en la causa. Posteriorment es tornarà a dictar noves dates pel judici.

Això ha provocat les protestes dels quatre advocats defensors, que han al·legat que la Generalitat formalment no ha aportat cap document que acredités que defensava els agents afectats. Tampoc ho va especificar en el seu escrit d'acusació. Per això, consideren que els agents ja han tingut prop de quatre anys per personar-se formalment en la causa i ara ja és tard per fer-ho. De fet, han dit que alguns agents personats podrien caure en "estafa processal", ja que van declarar que qui els havia lesionat eren altres persones no acusades en aquest procediment sinó en d'altres. Això suposaria que es personessin com a acusació particular agents no directament afectats en el judici, cosa que la llei prohibeix. També han criticat que les "maniobres malicioses" de la Generalitat provoquin un endarreriment del judici i s'allargui la "pena de banqueta".

Saltar el perímetre policial del parc

Segons la fiscalia, cap a les 13.30 hores del 30 de gener van arribar al parc de la Ciutadella un gran nombre de manifestants independentistes procedents de diverses columnes amb motiu de la investidura fallida de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, prevista per aquell mateix matí. La majoria de concentrats, uns 5.000, es van quedar al passeig Companys, mentre que uns 2.700 es van quedar a les portes del parc de l'avinguda Marquès de l'Argentera, al costat de l'Estació de França.

Cap a les 4 de la tarda va aparèixer un grup de persones amb estètica antisistema que van "agitar" els concentrats i van provocar moments de tensió amb els Mossos que custodiaven el parc. Alguns d'ells van forçar les cadenes que tancaven almenys tres accessos de les portes perimetrals i això va permetre que centenars de manifestants superessin les línies policials i entressin al parc de diverses maneres. Això va comportar que es col·loquessin diversos cotxes policials i reforços als accessos. Cap a un quart de cinc es van comptar entre 1.000 i 1.500 manifestants dins del parc i anaven cap a la façana principal del Parlament.

Una segona línia policial custodiava la cambra catalana, i els agents van rebre "l'hostilitat" d'alguns manifestants, a més d'empentes i llançaments d'objectes, cosa que va provocar algunes càrregues dels antiavalots.

Enmig d'aquests aldarulls, sempre segons la fiscalia, dos dels acusats, un dels quals del CDR del Pont de Vilomara, juntament amb altres no identificats van increpar i agredir amb empentes i cops de puny a almenys cinc agents que estaven reduint un altre manifestant. Un altre dels acusats es va encarar als agents, però no els va agredir, mentre que uns altres acusats van accedir al parc arraconant uns agents contra les reixes gràcies a una pancarta encoixinada que els feia d'escut. El setè acusat i algun altre també van envestir un grup d'agents, un dels quals va rebre un cop de puny d'algun manifestant no identificat.

Per tot això, la fiscalia demanava tres anys de presó per desordres públics i atemptat a l'autoritat i uns 1.120 euros entre multes i indemnitzacions per les lesions lleus.