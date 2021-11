El titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, Joan Díaz Villar, ha desestimat la petició de l'acusació particular en el cas d'Helena Jubany per sumar noves imputacions i diligències en la investigació. Benet Salellas, advocat de la família de la víctima, assassinada el 2 de desembre de 2001 a Sabadell, havia demanat incorporar tres nous sospitosos, dos d'ells de l'entorn de la Unió Excursionista de Sabadell, i l'usuari que assetjava la jove en xats d'Internet. La família també havia sol·licitat un grup mixt d'investigació de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra per impulsar el cas, petició que el magistrat també ha rebutjat, considerant que el cos espanyol ha de seguir desenvolupant les seves funcions de policia judicial.

Aquesta també és una llarga demanda de la família de Montserrat Careta, la manresana que va entrar a presó, on es va acabar suïcidant, acusada d'aquest crim que està a punt de prescriure per aquelles persones que fins al moment no han estat imputades.