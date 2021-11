La Policia Local de Berga ha convocat tres places d’agent de Policia Local i a més a més promocionarà tres agents que ja formen part del cos i que passaran a tenir la categoria de caporal. D’aquesta forma, quan es completi tot el procés el cos policial de la capital berguedana comptarà amb un total de 24 efectius, segons han explicat fonts de l’Ajuntament de Berga consultades per aquest diari. Actualment, el cos policial local disposa d’un total de 21 efectius.

En aquests moments ja està en marxa la convocatòria per incorporar tres nous agents a la plantilla de la Policia Local de Berga. El termini per presentar les candidatures per aspirar a una d’aquestes places es tancarà el proper dilluns 29 de novembre.

A més a més, i més enllà de la incorporació d’aquests nous agents de base, segons han explicat les fonts municipals es portarà a terme un procés de promoció interna per tal de nomenar tres caporals. Aquests tres nous caporals s’afegiran al policia amb aquesta categoria que ja hi ha actualment al cos. Precisament són aquests tres nomenaments els que deixaran lliures tres places d’agent que són les que ocuparan els aspirants que guanyin les tres places que ara s’han convocat. Així, quan es completi tot el procés, entre els 24 membres de la policia local de Berga. A part dels agents, hi haurà quatre caporals i el sergent en cap.

La convocatòria que actualment hi ha oberta per incorporar els policies, és de lliure concurrència. Tot i això els aspirants han de complir diversos requisits, com ser major de 18 anys i tenir la nacionalitat espanyola, el graduat escolar o en educació secundària, acreditar un nivell B2 de català, no haver estat condemnat per cap delicte, tenir una alçada mínima de 1,60 metres en el cas de les dones i d’1,65 en el cas dels homes i tenir el permís de conduir B, entre d’altres.