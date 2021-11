La Guàrdia Civil ha detingut un home per un suposat delicte de violència masclista a Càceres gràcies al gest de socors que va fer la seva dona quan viatjaven en un vehicle amb un nen menor d’edat i van ser aturats pels agents en un control policial. Durant el transcurs de la identificació, la dona va fer un gest amb la mà tancada i el polze sota els dits, ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.

Un dels agents es va adonar ràpidament del gest i, en tractar-se d’un senyal de socors per una suposada situació de violència de gènere, el guàrdia civil el va convidar a baixar del vehicle i passar a la furgoneta oficial. La dona va manifestar als agents que estava sent amenaçada pel seu marit, el conductor del vehicle, i que dies abans l'havia agafat del coll en diverses ocasions per qüestions familiars.

Els agents de l’Equip d’Atestats i Informes de Plasència van activar el protocol d’ajuda a la dona i van avisar immediatament a la Central 062 per un suposat delicte de maltractament per violència de gènere.

Al lloc es van personar agents de la Guàrdia Civil pertanyents a Ceclavín (Càceres) que van detenir el conductor del vehicle com a suposat responsable dels fets. El detingut va ser traslladat fins a Moraleja (Càceres), on van ser instruïdes les diligències per un suposat delicte de maltractament per violència de gènere.