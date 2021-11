Els Mossos han detingut un conductor a Amposta aquest divendres al migdia després que hagi fugit d'un control policial a Freginals (Montsià). L'home, que conduïa sota els efectes de les drogues i tenia el carnet retirat per la pèrdua de tots els punts, ha provocat durant la fugida un accident amb cinc vehicles implicats, segons indica la policia. Els fets han tingut lloc cap a la una a la carretera T-344. L'individu, de 32 anys, és veí de Vilafranca del Penedès i té nacionalitat espanyola. Els Mossos li atribueixen delictes contra la seguretat del trànsit, no tenir el permís de conduir en vigor, conduir sota els efectes de les drogues, delicte de lesions per imprudència greu i desobediència greu als agents de l'autoritat.

Cap a la una del migdia, una patrulla de Mossos que feia un control policial a Freginals ha indicat el conductor que s'aturés. L'home, a bord d'un tot terreny, n'ha fet cas omís i ha iniciat una fugida a gran velocitat fins que els agents l'han perdut de vista, segons el relat del cos policial.Uns dos quilòmetres més endavant, ja dins del terme municipal d'Amposta, els mossos han vist que hi havia hagut un accident múltiple, un dels vehicles del qual era el tot terreny que perseguien. Després han pogut constatar que el conductor escàpol havia envaït el carril contrari i havia xocat de cara amb un turisme. Arran d'aquesta col·lisió, tres vehicles més han xocat per encalç.

Un dels implicats en l'accident ha resultat ferit greu i cinc més han sofert lesions de gravetat menors. Totes sis persones han estat traslladades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.El conductor del vehicle que ha provocat l'accident ha resultat il·lès i ha quedat detingut desprès de donar positiu en les proves indiciàries de detecció de drogues. També s'ha comprovat que no tenia en vigor el permís de conduir perquè havia perdut tots els punts.