Aquesta matinada de dissabte, pels volts de la 1, s'ha produït una detenció a Manresa, al carrer de la Divina Pastora, per un cas de violència domèstica, segons ha pogut saber aquest diari. La detenció s'ha produït just dos dies després de la celebració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.

Tal com va informar aquest diari divendres, a Manresa el Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE), creat el febrer del 2020 per atendre les dones que són víctimes de violència masclista i als seus fills a càrrec a la Catalunya Central, ha atès entre gener i octubre d'aquest any 581 casos, mentre que l'any anterior entre febrer i octubre van ser 314. Enguany, preocupen especialment les dades d'alguns estudis que mostren una relativització de la violència masclista per part dels nois joves, que són precisament un sector de la població imprescindible per erradicar aquesta xacra.