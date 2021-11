Més d’un centenar de funcionaris de presons es van manifestar ahir a l’entorn de Brians 1 i 2 per demanar més seguretat. «Ens sentim molt abandonats per la Secretaria de Mesures Penals», va lamentar el coordinador de CSIF a Presons, Alberto Gómez, que va reclamar que es doti la plantilla d’eines per evitar agressions dels presos. El malestar ha anat a més després que aquesta setmana un reclús arrenqués un fragment de dit a un funcionari de Quatre Camins. Asseguren que això «ha fet vessar el got» i exigeixen «mesures valentes».