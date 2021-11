Quatre bombers han treballat aquest diumenge al matí en una fuita de gasoil en un habitatge de Puigcerdà. L'accident s'ha produït al voltant de 2/4 de deu d'aquest matí, quan la caldera de l'àtic del número 1 de la Plaça Alguer del municipi ha patit una fuita de 200 litres de gasoil i en conseqüència s'ha inundat un pis i l'escala de l'habitatge.

Segons fonts de Bombers que han actuat en la inspecció asseguren que "hi havia força gasoil acumulat" i hauria calgut la intervenció de la policia local i un lampista per assegurar que la fuita no generés cap mena de perill.