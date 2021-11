Els bombers han rescatat aquest dissabte un pare i un fill menor d'edat que s'havien perdut a Montserrat mentre feien una excursió. En concret, han començat a desubicar-se quan han arribat a dalt de tot de la via ferrada Canal de les Dames. Bombers han rebut la ubicació i fotografia de les persones perdudes i han iniciat una recerca.

A les 19.19 h han informat que trigarien una hora a arribar al punt exacte on es troben el pare i el fill. En tot moment, els cossos de salvament han estat en contacte auditiu amb el pare i això ha facilitat l'operació. La recerca ha durat aproximadament una hora per la complicació de la zona on es trobaven i finalment han estat rescatats sans i estalvis.