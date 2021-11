Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest cap de setmana el porter de la discoteca La Fira, al carrer Provença de Barcelona, per un presumpte delicte d’agressió a un client ferint-lo greument d’una mossegada a l’orella, segons ha explicat la policia catalana.

A més, el diari ‘El Caso’ ha avançat que els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada, prop de les 5.50 hores a les portes del local, quan els Mossos van rebre l’avís que hi havia un jove ferit. En arribar a l’establiment, van trobar el noi ferit de gravetat a l’orella i els va detallar com un dels vigilants de seguretat del local l’havia atacat. Després d’escoltar els testimonis, la policia catalana va detenir l’home de 35 anys i nacionalitat espanyola acusant-lo per un delicte de lesions.

El noi va ser traslladat immediatament a un centre mèdic, on li van tractar les ferides de l’orella, i actualment es troba fora de perill.

Més agressions

Tot i que aquest no ha sigut l’únic incident d’aquest cap de setmana, ja que cap a la una de la matinada de diumenge els Mossos van acudir a la plaça de Can Fabra del districte de Sant Andreu per una baralla que va acabar amb un home mort per una ferida d’arma blanca. A més, divendres passat a la nit hi va haver una investigació per una presumpta agressió homòfoba a un jove que sortia d’una discoteca al carrer Tarragona.