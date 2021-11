Ensurt, aquest dilluns al migdia, per l’incendi del quadre elèctric d’una façana a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. L’incendi s’ha produït cap a la una del migdia a l’alçada del número 108 i el bombers l’han apagat ràpidament. El foc ha estat a l’exterior i no hi hagut danys personals.