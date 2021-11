Un total de set jutges dels 188 integrants de l’última promoció de l’escola judicial i que ahir van rebre els seus despatxos, tenen com a destí jutjats de la Catalunya Central.

D’aquests set jutges de les comarques centrals, cinc tenen com a destí els jutjats de primera instància i instrucció d’Igualada, de manera que tots els jutjats que hi ha actualment a la capital anoienca tindran un jutge acabat de sortir de l’escola judicial.

Pel que fa als altres dos nous jutges que tenen com a destinació un jutjat de les comarques de cobertura informativa de Regió7, un té plaça al jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Manresa mentre que l’altre, exercirà al jutjat de primera instància i instrucció número 7 de Martorell.

Els nous jutges van rebre ahir el despatx judicial en un acte a Barcelona en el qual el rei Felip VI els va demanar que actuïn amb «independència, imparcialitat i coneixements jurídics», però també «valors, principis ètics i rectitud professional i personal» per mantenir la legitimitat del sistema judicial. L’any passat, el rei no va assistir a aquest acte per indicació del govern espanyol enmig de la polèmica per la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra.