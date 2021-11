Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer, al barri de Serraperera de Cerdanyola del Vallès. Els fets han tingut lloc poc després de les 8 h del matí i la víctima ha mort a trets, segons ha pogut saber l'ACN.

L'avís l'ha donat un veí, que ha vist l'home inconscient estès a terra amb ferides de bala. Els Mossos no descarten cap hipòtesi, però els investigadors sospiten inicialment d'una venjança. Fins al lloc també s'han desplaçat tres unitats del SEM que, tot i els esforços per reanimar la víctima, no han pogut salvar-li la vida. El cas està sota secret d'actuacions.