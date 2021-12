La Diputació de Barcelona, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, i la Federació Catalana de Caça han signat un protocol per millorar la seguretat en les batudes de caça dels espais naturals protegits de la demarcació de Barcelona. Segons el document, s’haurà d’informar anticipadament de les batudes, senyalitzar els accessos, informar per xarxes socials i sobre el terreny es requerirà la presència de personal informador. A més, s’hauran de planificar fora dels llocs més concorreguts i s’aprofitarà per promoure bones pràctiques de caça i per posar en valor el component gastronòmic de les peces de caça

Algunes d’aquestes mesures ja funcionen per iniciativa dels parcs i dels caçadors perquè les batudes siguin més segures tant per als caçadors com per a la resta d’usuaris. A més, el Govern recorda que l’ús d’armes de foc «obliga» a extremar les precaucions per evitar incidents.