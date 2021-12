Un home ha mort a Badalona després de rebre la descàrrega d’una pistola elèctrica Taser per part dels Mossos d’Esquadra i ser posteriorment immobilitzat pels agents. Segons ha confirmat a Efe la policia catalana, els fets van tenir lloc el 26 de novembre passat al migdia, quan una família va avisar els Mossos d’Esquadra, que el seu fill els estava amenaçant «amb ganivets».

Els agents van accedir al domicili de la família per la vivenda d’un veí, ja que el fill suposadament havia bloquejat les entrades.

Els Mossos d’Esquadra han assegurat que els agents van utilitzar la pistola tàser «pel bé de la família i els mossos presents» per reduir l’home que, després de caure a terra, també va ser immobilitzat. L’home va ingressar conscient a l’hospital i dos dies després ha mort. Ara s’està estudiant si hi ha relació de causa i efecte entre la mort de l’home i l’ús de la pistola tàser.

Investigació dels fets

Les pistoles tàser estan permeses a Catalunya per ajudar en reduccions complexes d’una persona en cas que hi hagi risc per als agents, els mateixos afectats o terceres persones, i porten incorporats sistemes de gravació. L’ús d’aquest arma, per mandat parlamentari, ha d’anar acompanyat, a més d’una càmera de vídeo per gravar la seqüència, d’un desfibril·lador.

Des del Centre Iridia, una entitat dedicada a la defensa dels drets humans, han exigit al Departament d’Interior una investigació «tant dels fets com de la incidència de la descàrrega en la mort». Així, fonts policials asseguren a l’ACN que l’arma es va utilitzar complint amb els protocols establerts.

«És important que s’aclareixin els fets en profunditat», han remarcat des del centre, des d’on també han recordat que aquest és el primer cas de mort a Catalunya per tàser des de la seva implementació en els Mossos d’Esquadra el 2018.