La mortalitat a les carreteres catalanes ha caigut el 26,9% respecte el 2019. El Servei Català de Trànsit (SCT) va informar ahir que enguany, fins al 30 de novembre, han mort 122 persones en 116 accidents de trànsit a les carreteres. Durant el mateix període del 2019 van perdre la vida 167 persones en 154 sinistres mortals en zona interurbana. D’altra banda, aquest mes de novembre han perdut la vida vuit persones en accident, la meitat que el mes d’octubre i dues menys que el novembre de 2019. Enguany, tots els mesos hi ha hagut una reducció de la sinistralitat respecte el 2019, tret del maig i juny. Del total de les víctimes mortals, vuit de cada deu són homes.

De les víctimes homes (96), 83 eren conductors, 3 anaven de passatgers i 10 eren vianants. Pel que fa a les dones (26) 13 eren conductores, 11 passatgeres i 2 vianants.

Per franja d’edat, el nombre més elevat de persones mortes a causa d’accidents és la de 35 a 44 anys, en concret amb 28, i també registra un increment en comparació amb el 2019, ja que hi va haver 22 víctimes mortals d’aquesta franja (+27,3%). Per contra, es redueixen els morts entre 25 i 34 (-45,2%), els de 45 a 54 (-42,9%) i els de més de 65 anys (16 morts aquest any mentre el 2019 van ser 40).