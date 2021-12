Feia gairebé un any que va fugir d’Espanya, des que es va escapar d’una operació policial contra l’explotació de dones a Aragó, Astúries i Catalunya. ‘La Diabla’ o ‘Donatella’, els sobrenoms que utilitza Leudis Isaac Corro Camacho, va fugir a finals del 2020 amb qui aleshores era el seu xicot, un expolicia alemany. Ara, però, la seva fugida s'ha escapat. Una operació conjunta de la policia espanyola i l'alemanya va permetre localitzar-la i detenir-la ahir a la nit a la ciutat d’Hamburg.

‘La Diabla’ s’havia convertit en la fugitiva més buscada d’Espanya juntament amb l’assassí d’Alcásser, Antonio Anglés, i el traficant de drogues Norbert Kohler, i figurava des de fa un mes a la llista de delinqüents més buscats de l’Europol.

Corro Camacho està acusada dels delictes de tràfic d’éssers humans, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. A principis de mes ja va ser detingut el seu exxicot, l’expolicia alemany, però ja no estaven junts.

Les investigacions de la Unitat de Localització de Fugitius de la Policia Nacional van apuntar aviat cap a dos països com a possibles amagatalls de ‘Donatella’ o ‘la Diabla’: Letònia i Alemanya. Al primer, ella hi tenia el seu últim xicot, un exjugador professional d’hoquei sobre gel. En el segon, Alemanya, el seu negoci de tràfic de dones hi tenia algunes ramificacions. És allà on ha estat detinguda gràcies a la col·laboració de la BKA (policia alemanya).

‘Sin senos sí hay paraíso’

Abans d’escapar-se d’Espanya, ‘Donatella’ captava dones i transsexuals al seu país, Veneçuela. Els prometia una feina a l'Estat espanyol. Després, els feia operar-se per augmentar-se el pit i les obligava a sotmetre’s a liposuccions perquè, els deia, «els espanyols no les volen grasses».

A partir d’aquell moment, ‘la Diabla’, que havia agafat el sobrenom d’un personatge de la sèrie ‘Sin senos sí hay paraíso’, adaptació colombiana de la sèrie ‘Sin tetas no hay paraíso’, assegurava a les seves víctimes que li devien 12.000 euros cadascuna, una quantitat que anava augmentant amb diferents sistemes de sancions i multes.

Les dones vivien tancades en pisos d’Oviedo i Barcelona, on se les obligava a prostituir-se. També se les enviava durant temporades a Alemanya, on també eren explotades. Quan deixaven de ser rendibles per a la xarxa mafiosa, eren «venudes» a un club de cites situat als afores de Casp (Saragossa).

L’octubre del 2020, una de les joves, que llavors tenia 18 anys i que estava embarassada, va rebre una pallissa i va acudir a l’hospital. A Astúries, una altra dona va aconseguir escapar-se del pis on estava tancada i va denunciar l’organització criminal. La policia i la guàrdia civil van començar llavors una operació conjunta per desmantellar el grup, que ara ha conclòs definitivament.