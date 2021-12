Trànsit calcula que ahir van sortir de Barcelona 108.447 vehicles. La xifra és indiferent. Van ser massa en determinades zones del país, i la C-16 en el tram no desdoblat de Berga fins al túnel, va ser una carretera amb protagonisme destacat. Va quedar col·lapsada amb retencions quilomètriques i una circulació densa, i molt densa, des cal Rosa, ja abans d’arribar al coll d’ampolla, quan l’autovia es redueix a un carril en cada sentit de circulació. Trànsit, que a partir de mitja tarda va veure com li queia el sistema de comunicació per Internet, calcula que han de deixar la capital prop de 485.000 vehicles.

El sector turístic ja advertia que hi havia un nivells d’ocupació molt alts. Hotels plens i pistes d’esquí obertes amb uns dies de festa per davant han fet que la principal carretera d’accés per als de Barcelona al Berguedà, la Cerdanya i Andorra no hagi donat l’abast.

La cues a la C-16 els caps de setmana són un problema habitual en les èpoques de tardor i hivern, que s’agreugen si hi ha altes ocupacions previstes, com és el cas d’aquest cap de setmana. Amb els dos carrils per sentit se circula amb fluïdesa, però en el moment en què la carretera passa a 1 sol carril comencen els problemes. I el comportament és molt similar a la C-17, l’eix Nord-Sud que passa per Vic. Quan a Ripoll la carretera passa a ser d’un sol carril en cada sentit s’inicien les cues.

Les cues es van anar formant a primera hora de la tarda. De fet, era el trasllat del col·lapse que hores abans es vivia a Barcelona, amb les rondes completament aturades al migdia. Veïns de Manresa que ahir feien el recorregut comentaven a aquest diari que havien estat més de dues hores des de la zona del port Olímpic a la capital del Bages sobre les 2 del migdia. Això es va traduir a primera hora de la tarda amb cues a la C-16 en sentit nord, al terme municipal de Cercs. A les 5 de la tarda ja hi havia una aturada de 7 quilòmetres. A 2/4 de 8 del vespre, la cua ja era de 10 quilòmetres. I a 2/4 de 10 de la nit encara es mantenien els problemes importants per arribar a la Cerdanya. També van patir les cues els que van decidir accedir a la Cerdanya per la C-17 (l’eix Vic-Ripoll).

Un dels efectes de les retencions és que molts conductors van optar per entrar a Berga per evitar un tram de cua, de manera que els accessos a la capital berguedana també es van col·lapsar.

La circulació va ser complicada a bona part de la xarxa viària. A la Catalunya central també hi va haver problemes a la C-55, al tram dels Bages sud. A partir de les 6 de la tarda hi va haver cues a Castellgalí, durant bona part de la tarda superant els 2 km.

Al Baix Llobregat, a l’A-2 i l’AP-7, van ser les vies de trànsit més complicat. A les 6 de la tarda, a més a a més hi va haver un accident a l’A-2, al Bruc, en sentit Lleida i va causar cues de 3 quilòmetres. Al vespre, persistien el problemes en aquest punt.

També hi va haver problemes de trànsit a Martorell, a l’AP-7, en sentit Tarragona. A les 6 de la tarda, les retencions també superaven els 2 quilòmetres.

Pel que fa al retorn, i en ser un pont llarg de cinc dies, es preveu que no es concentri només en un dia i estigui repartit entre la tarda del dilluns 6 i la tarda del dimecres 8. El dispositiu especial per controlar l’operació s’ha posat en marxa aquest divendres a les tres de la tarda, i estarà vigent fins a les dotze de la nit del dimecres 8 de desembre.