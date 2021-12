Una persona de 77 anys va resultar ahir morta i una altra de 79 ferida greu a causa d’una explosió i un incendi en una fusteria al municipi de Castellcir, al Moianès. Els Bombers de la Generalitat van explicar que l’avís es va produir poc abans de les 2:00 hores de la nit de divendres a dissabte, i els veïns alertaven de la presència de foc i d’una deflagració. El fum també va afectar els pisos superiors de l’edifici on hi havia el local. Deu dotacions dels Bombers van treballar en el sinistre.

Quan els Bombers hi van arribar, les flames ja afectaven totalment la planta baixa, on hi havia el taller de fusteria, que va quedar totalment cremat. A l’interior van localitzar i rescatar un home de 79 anys amb ferides greus per cremades. El SEM el va traslladar a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

A la primera planta de la casa hi havia un matrimoni. Un home de 77 anys, que va morir, i la seva dona, de 76, que va resultar intoxicada lleu. El SEM la va dur a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. A l’habitatge hi va entrar el fill del matrimoni, que també va haver de ser traslladat a Manresa per una intoxicació lleu.

A causa de la deflagració, la porta del taller va sortir projectada i va impactar a la façana de la casa del davant i hi va provocar danys. També va resultar afectat l’habitatge del costat i un vehicle que estava aparcat davant el taller.

Els Bombers van donar el foc per controlat cap a 3/4 de 4 de la nit. Es van haver de retirar de l’interior de l’edifici pel risc de col·lapse de l’estructura i els treballs d’extinció es van haver de fer des de fora.

L’alcalde, Eduard Guiteras, va detallar, en una entrevista a TV3, que la víctima havia mort a causa de la inhalació de fum. Guiteras també va concretar que la persona morta era un home jubilat que vivia al pis immediatament superior a la fusteria cremada, i que, segons les investigacions, podria haver mort per asfíxia a causa del fum inhalat. Pel que fa al ferit greu, l’alcalde va dir que és el propietari del local, que de vegades passava la nit a la fusteria. Després de l’incident, va ser traslladat ferit greu a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on és ingressat a la unitat de cremats.

Segons Guiteras, la principal hipòtesi sobre l’explosió gira al voltant d’una bombona de butà que hi havia al local, i que va provocar el foc i les cremades al ferit. L’Ajuntament de Castellcir ha decretat dos dies de dol per la mort del veí del municipi.