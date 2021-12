Dues persones han mort en un incendi originat a un habitatge d'un bloc de Vilassar de Mar. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 6.45 hores d’aquest dilluns matí per un foc al carrer de Maria Vilar, 219, de Vilassar de Mar, que des de les 09.19 hores està controlat. En rebre l’avís, s'han activat fins a 16 dotacions que, en arribar, han comprovat que el foc estava totalment desenvolupat i afectava el setè pis de l’edifici, tot i que el foc s’havia propagat per alguns tendals de la façana. Ràpidament, han iniciat les tasques d’extinció tant des de l’interior de l’habitatge com des de l’exterior. En accedir a l’interior del pis 7è 2a han localitzat els cossos sense vida de dues dones d’edat avançada que vivien en aquest pis.

Els Bombers han procedit a revisar la resta d’habitatges de l’edifici i han evacuat a una quarantena de persones. Quan les condicions de seguretat ho han permès, han confinat altres veïns. Fins al lloc també s’hi han desplaçat sis dotacions Mossos d’Esquadra i sis unitats dels Sistema d’Emergències Mèdiques.