Una dotació dels Bombers i una del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) van participar en el rescat de tres excursionistes que van demanar ajuda quan estaven al refugi de Vilallobent, a la zona del Serrat de l'Orri. Els excursionistes van trucar als Bombers minuts abans de 2/4 de 10 de la nit per alertar de la seva situació. La noia de 18 anys, que era la més experta, no es podia moure del fred i estava dèbil i pàl·lida, segons van explicar els excursionistes als Bombers. Havien sortit de La Molina i havien caminat tres hores fins a arribar al refugi, on no hi havia llenya per escalfar-se.

La dotació dels Bombers va arribar al refugi a les 22.42, ajudant-se dels crits dels excursionistes ja que la visibilitat estava compromesa per la nevada que queia a la zona. En aquell moment, segons expliquen els Bombers, la noia no sentia les cames i estava molt dèbil. Un cop van arribar els GRAE, els tres excursionistes van ser traslladats a l'hospital de Puigcerdà. Els dos nois van resultar il·lesos i la noia va ser tractada per hipotèrmia. Avui ja s'havia recuperat i ha abandonat l'hospital.