Un brot de covid-19 durant un dinar de Nadal entre sanitaris suma ja 80 contagis. Segons ha indicat Salut Pública a Europa Press, es tracta de casos associats, és a dir, no només professionals. Aquest brot podria tenir el seu origen en un àpat de Nadal de professionals de l’Hospital Regional de Màlaga celebrat aquest diumenge en el qual es van ajuntar més de 170 persones en un restaurant al districte de Teatinos. No obstant, altres fonts afirmen que els resultats de les proves no són concloents, ja que els professionals es van sotmetre a tests d’antígens abans del sopar i van donar negatiu; per això l’origen podria ser anterior.

Els professionals contagiats estan vacunats i són asimptomàtics i pertanyen a la Unitat de Cures Intensives (uci) del centre sanitari. En un primer moment van ser 22 els professionals que van donar positiu. La resta estan aïllats a l’espera del resultat de la preceptiva PCR. Aquest dilluns passat Salut Pública va confirmar que els afectats eren 68; mentre que aquest dimarts la xifra ha ascendit a 80. Després de conèixer-se aquest brot, s’estan suspenent alguns àpats de Nadal previstos per aquests dies. A més de la de l’Hospital Regional, professionals de l’Hospital Virgen de la Victoria van celebrar un altre àpat a la capital amb un centenar d’assistents. D'altra banda, els sindicats han defensat els sanitaris infectats en el brot de l’Hospital Regional de Màlaga, incidint que «no incomplien res» i demanant «no demonitzar» els professionals sanitaris.