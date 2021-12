Els Agents Rurals han demanat gaudir del Nadal respectant el medi natural. En aquest sentit, per part del cos han recordat que la recol·lecció de boix grèvol i d’avets està prohibida a Catalunya. Per aquest motiu, durant aquestes dates fan tasques de vigilància en les zones forestals per evitar infraccions en la recol·lecció de productes de verd destinats a la decoració de Nadal, així com de botigues, mercats i fires per comprovar la procedència legal dels productes comercialitzats.

En el cas de detectar una infracció, es denuncien els fets i també s’intervé el material sostret del medi natural. Per evitar aquests fets ,el cos ha recomanat fer ús d’elements reciclats en la decoració nadalenca.

En el cas dels avets, han recordat que no està permès tallar o desarrelar arbres del medi natural per obtenir l’arbre de Nadal. Si s’opta per decorar la casa amb un arbre natural, aquest s’ha de comprar i comprovar que té la certificació on consta la qualitat i l’origen.

Pel que fa al boix grèvol, recorden que es tracta d’una espècie protegida i la seva recol·lecció està prohibida. Els Agents Rurals han apuntat que aquesta espècie, molt utilitzada en la decoració nadalenca, té un paper molt important al bosc, ja que serveix de refugi a molts animals i també com a aliment per als ocells, encara que els seus fruits vermells són tòxics per als humans.

D’altra banda, la recol·lecció de molsa al bosc està molt restringida. El cos ha afirmat que hi ha alternatives sostenibles per decorar el pessebre, com les plantes i diversos materials reciclats, com per exemple l’escorça.

En els darrers 5 anys, el cos d’Agents Rurals ha portat a terme prop d’un miler d’actuacions relacionades amb el verd nadalenc. Les dades mostren que la vigilància i les tasques dissuasives han augmentat la consciència ciutadana entorn la protecció de la natura, segons asseguren des del mateix cos d’Agents Rurals.