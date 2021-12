En el tercer dia de l’operació tornada del pont, la C-16 ja registra les primeres cues al Berguedà i la Cerdanya. Segons Trànsit, hi ha uns dos quilòmetres de circulació amb retencions a Cercs des d’aproximadament tres quarts d’onze del matí, en sentit Barcelona. La circulació també és complicada als accessos a la C-16 a la Cerdanya. Hi ha uns tres quilòmetres de congestió a la C-16, a l’alçada d’Urús, a la boca nord del Túnel del Cadí. També hi ha retencions a l’accés a la C-16 des de la carretera C-162, amb una mica més de dos quilòmetres de retencions.

Per aquesta operació tornada, a la C-16 s’han eliminat diversos carrils lents. Es tracta del que hi ha a Riu de Cerdanya, en direcció Bagà i també s’han tancat els accessos Centre i Nord a Berga. Al Bages, a la C-55, una altra de les vies habitualment conflictives, s’ha eliminat el carril ràpid entre Manresa i Castellgalí. D’altra banda, des del passat diumenge, continua sent obligatori l’ús de cadenes a la carretera BC-4031, entre Castellar de N’Hug i la Molina per la neu que hi ha acumulada. 🔴 Es registren retencions de #retorn #pontdesembre a la C-16



➡ Urús (boca nord túnel del Cadí) 3 km 📸

➡ Cercs 2 km pic.twitter.com/76Mm4tS7MP — Trànsit (@transit) 8 de diciembre de 2021