El Col·legi d’Advocats de Manresa acollirà demà, a les sis de la tarda, la conferència «El dret a un judici just» amb la qual cel·lebra el Dia Internacional dels Drets Humans. L’acte serà presentat pel degà del col·legi, David Casellas, i impartit per Josep Costa, exvicepresident del Parlament de Catalunya, professor, advocat i politòleg. A continuació es farà un debat que moderarà la presidenta de la Comissió Formació del mateix col·legi, Mercè Torras. L’acte està oberta al públic, però cal inscripció prèvia.

L’entitat commemora així el Dia Internacional dels Drets Humans, que se celebra el dia 10 de desembre, des de l’aprovació l’any 1948 de la Declaració Universal dels Drets Humans. L’article 10 de la Declaració estableix que tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinació dels seus drets i obligacions o per a l’examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal. L’article completa al seu precedent (dret a no ser detingut arbitràriament), i determina una altra garantia legal fonamental: la d’un procés just. A més disposa dues característiques dels tribunals: la seva independència i imparcialitat. Dues característiques bàsiques a l’hora de portar a terme un procés just.