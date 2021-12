Un home de 39 anys ha estat detingut per la Policia Local de Pontevedra acusat d'exercir violència masclista sobre la seva parella, a la qual tancava a casa quan ell se n'anava a treballar per a impedir que sortís sola al carrer. La detenció es va produir diumenge passat, a les tres de la tarda, després que la dona cridés plorant a la Policia Local per relatar que havia estat agredida per la seva parella.

Els agents van localitzar a la víctima prop de l'estació d'autobusos de Pontevedra i la dona els va explicar que feia poc temps que era a la ciutat, ja que portava vivint amb la seva parella tres mesos, després d'haver-se conegut per les xarxes socials. La dona, que tenia diverses lesions a les cames, va assegurar que després d'una discussió, la seva parella li va indicar que abandonés l'habitatge i quan ella sortia pel portal, ell li va propinar una forta empenta per darrere, tirant-la a terra i causant-li ferides als genolls. Des que va arribar a Pontevedra, segons el seu relat, no li permetia sortir sola el carrer i la tenia tancada quan ell anava a treballar, ja que es tractava d'una persona molt gelosa. L'home ja ha estat detingut i ha passat a disposició judicial.