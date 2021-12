Un acusat s’enfronta a nou anys de presó per una disputa per un gos que va acabar amb un apunyalament a Manresa. Segons l’escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia, dues de les acusades van posar-se d’acord per contractar una tercera persona, un home, l’únic acusat per intent d’homicidi, per recuperar una gossa que tenia la víctima.

El judici està previst per a dijous d ela setmana que ve a l’Audiència de Barcelona i els fets es remunten a l’agost del 2016. Segons l’escrit de conclusions provisionals de fiscalia, una de les acusades va oferir 100 euros a l’altra si contactava amb una tercera persona per tal d’aconseguir l’animal, a qui recompensaria amb 500 euros. Un cop fet el contacte amb aquesta persona, els tres acusats van organitzar un pla per tal d’obtenir la gossa. Com a esquer van citar la víctima fent referència a la venda d’un cavall. El punt de trobada va ser el carrer Concòrdia, a tocar de la carretera de Santpedor. La trobada va tenir lloc el 20 d’agost del 2016 cap a les 11 de la nit. Allà, s’hi va presentar la víctima amb la gossa objecte de la discussió, així com també els tres acusats. Allà, en un moment en què la víctima es va distreure, li van prendre la gossa i va començar una disputa, en el transcurs de la qual van agredir la víctima, a qui van crear una situació d’indefensió. I tot seguit, i amb la intenció d’aconseguir l’objectiu, l’home al qual havien encarregat recuperar la gossa, i «extralimitant-se» a l’encàrrec inicial de les altres dues acusades, i «actuant per voluntat pròpia i amb la intenció d’acabar amb la vida» de la víctima, o almenys sent conscient del perill que suposava la seva acció, presumptament li va clavar un objecte punxant a l’estómac i va fugir corrent del lloc. Arran dels fets, els tres acusats van ser detinguts. Les dues dones van sortir en llibertat dos dies després mentre que el presumpte autor de la ganivetada va estar en presó fins el 10 de juliol del 2017. Els tres processats estan acusats d’un delicte de realització arbitrària del propi dret (actuar fora de les vies legals per realitzar un dret propi) i pel qual s’enfronten a una petició de multa, cadascun d’ells, de 4.380 euros a raó de 12 euros diaris durant un any. A més, el presumpte autor de la ganivetada també està acusat d’un homicidi dolós en grau de temptativa pel qual s’enfronta a una petició de 9 anys de presó amb la petició que sigui expulsat del territori espanyol en el moment que accedeixi al tercer grau penitenciari o la llibertat condicional. A més, el fiscal demana la prohibició d’acostar-se i comunicar-se amb la víctima durant un termini de 4 anys superior a la condemna de presó imposada. També demana que indemnitzi la víctima amb 13.000 euros.