El Servei Català de Trànsit (SCT) ha iniciat una campanya de conscienciació per mostrar la fragilitat dels ciclistes i reduir-ne la sinistralitat. Amb el lema «Evitem-ho», l’acció té una doble vessant, ja que es dirigeix tant als usuaris de la bicicleta perquè tinguin més percepció de risc i consciència de la vulnerabilitat com als conductors de vehicles motoritzats, de qui s’espera que augmentin el respecte i la col·laboració. Segons indica el SCT en un comunicat, l’objectiu és arribar a la xifra de zero ciclistes morts en un futur no gaire llunyà. Des del 2010, 81 ciclistes han mort en accident mentre circulaven i 641 han estat ferits de gravetat.

En la majoria de casos, a més, els sinistres que acaben amb víctimes mortals impliquen una col·lisió entre la bicicleta i un altre vehicle, recorda el SCT. Totes les morts dels últims tres anys, de fet, han estat així a excepció d’un cas del 2020 en què el ciclista va ser l’únic implicat. Aquest 2021 han perdut la vida quatre ciclistes. El 2020, van ser nou. I el 2019 també nou ciclistes van morir a la carretera. Amb la campanya engegada aquest pont de la Constitució es pretén apel·lar a la responsabilitat compartida i a la convivència respectuosa, remarca el comunicat. Per aconseguir-ho, a més, es vol mostrar que darrere dels accidents de trànsit s’arrosseguen unes seqüeles inesborrables.