Un xoc entre tres vehicles, aquest dimecres a la tarda, ha obligat a tallar completament la C-14 en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Ribera d'Urgellet, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). En l'accident, que s'hi han vist implicats tres vehicles, hi ha quart persones afectades però de moment encara no s'ha determinat el seu estat. El tall ha provocat unes cues d'uns cinc quilòmetres.

L'accident ha tingut lloc al voltant de les sis de la tarda i no ha estat fins cap a les 7 quan s'ha començat a donar pas alternatiu i posteriorment s'ha obert del tot el trànsit.

En aquesta mateixa carretera, també durant la tarda, ja hi ha hagut retencions a causa dels talls intermitents entre Oliana i Peramola, a causa d'una manifestació per reivindicar el dret a un centre d'educació especial per a una nena.