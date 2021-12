L'Audiència de Tarragona ha jutjat aquest dijous un home acusat d'un delicte d'agressió sexual amb penetració. Segons la fiscalia, l'acusat va col·locar una navalla al coll i la va agredir sexualment a l'interior d'un ascensor. Els fets van passar l'octubre del 2019. En la declaració, el processat ha assegurat que no recorda els fets perquè consumia drogues, però ha reconegut que podria haver comès la violació. "No em considero la millor de les persones, però sóc capaç de fer-ho", ha declarat. En el judici, els perits policials han certificat que les restes d'ADN trobades al cos de la víctima coincideixen amb les de l'acusat. El fiscal manté la pena de 15 anys de presó, mentre la defensa demana l'absolució. El cas queda vist per sentència.

Segons el ministeri fiscal, l'acusat va perseguir la víctima mentre ella tornava a casa, després de fer el torn de nit a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'individu va entrar amb ella al portal de l'edifici i, una vegada, dins de l'ascensor li va col·locar una navalla al coll i la va agredir sexualment. L'individu va obligar-la a fer-li una fel·lació i a empassar-se el semen, segons el relat de la fiscalia. L'acusat M.C ha assegurat que no recorda els fets i ha explicat que consumeix drogues –cocaïna- des de "sempre". "Que estigués drogat no justifica que no fes el que se m'acusa", ha declarat. "Em sento malament per no recordar el dolor que hagi pogut afligir a algú, no em considero que sigui la millor de les persones, però sí capaç de fer-ho", ha afegit.

Després de la declaració de la víctima, un agent dels Mossos d'Esquadra ha detallat que no van poder obtenir una imatge de l'agressor a través de les imatges obtingudes de les càmeres de seguretat de diversos edificis durant el recorregut que va fer la víctima quan tornava cap a casa. La dona només va poder fer un retrat genèric del presumpte agressor.El policia ha indicat que arran d'una altra agressió sexual es van trobar coincidències en la base de dades policials, ja que l'acusat va autoritzar que li fessin proves d'ADN. A més, els perits policials i els metges forenses han confirmat que les proves bucals extretes de la víctima durant l'exploració a l'hospital el dia de l'agressió són compatibles amb l'ADN del processat.

Segons el fiscal, la declaració de la víctima és "clarificadora" i la prova de l'ADN és "suficient" per mantenir la pena de 15 anys. En canvi, per la defensa no s'ha provat que l'acusat ferís amb una navalla el coll de la víctima. També ha assenyalat que la prova bucal no és "prou sòlida". A la vegada, ha sostingut que la dona no ha pogut reconeix l'autor i que l'home té les capacitats cognitives afectades pel consum continuat de drogues.Per tot plegat, l'advocat defensor ha demanat l'absolució o bé que en el cas que sigui declarat autor dels fets es tinguin en compte la inexistència de la circumstància agreujant de reincidència i la no existència d'ús d'instrument perillós, entre d'altres. Per això, ha demanat que se li apliqui el grau mínim de la demanda del fiscal, una pena entre els 6 i 12 anys, en el cas que es declari la seva culpabilitat.