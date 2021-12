Un camió de tres eixos d'una empresa de reciclatges i transport de residus bagenca ha bolcat aquest dijous al matí a la rotonda de la carretera de Viladordis, a Manresa. El vehicle entrava a la rotonda pel vial provinent de la factoria i el baixador que hi dona accés ha provocat un balanceig que ha fet moure la càrrega i ha acabat desestabilitzant el vehicle fins a bolcar. Fonts de l'empresa expliquen que en més d'una ocasió ja s'han queixat de la disposició d'aquest baixador, que no permet una maniobra còmode dels camions i que fa perillosa l'entrada a la rotonda. El camió ha bolcat cap a la banda del copilot, damunt del voral i el conductor ha resultat il·lès.

La càrrega també ha acabat bolcant en un marge, motiu pel qual no ha calgut tancar la rotonda a la circulació, tot i que sí que la Policia Local hi ha estat regulant el trànsit. Fins a l'indret s'hi han desplaçat tres dotacions de Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Mossos d'Esquadra i Policia Local. Al voltant de les 9 del matí, dues grues es preparaven per aixecar el camió.