Un incendi ha afectat, aquest dijous a la tarda, una tremuja d’uns 20 metres cúbics d’una fàbrica situada al carrer del Rec d’Igualada, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’incendi s'ha iniciat cap a un quart de sis de la tarda i el foc ha afectat només aquesta tremuja que contenia encenalls de pell. L'incendi s'ha donat per controlat al voltant de les set de la tarda i no hi hagut ferits. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers de la Generalitat.