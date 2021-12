La treballadora d’una empresa anoienca s’enfronta a una petició, per part de la fiscalia, d’una condemna a dos anys de presó i a una multa de 2.880 euros per presumptament estafar un total de 90.293,91 euros a l’empresa on treballava de la Pobla de Claramunt.

Segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal, la dona treballava al departament de comptabilitat de l’empresa afectada. Allà, aprofitant que la firma oferia bonificacions als seus clients en funció del volum de contracció i que aquestes bonificacions podien ser abonades al client per mitjà de transferències de diners, l’acusada, presumptament va crear una sèrie de bonificacions falses, a nom de clients reals. Llavors, ingressava els diners al seu propi compte corrent o a comptes relacionats amb ella o la seva família, o transmeten els diners de bonificacions reals a aquests mateixos comptes. Segons l’acusació, aquestes transferències es van produir entre el 27 de novembre del 2015 i fins al 15 de juny del 2018. En total l’acusada hauria fet 120 transferències de diferents imports. Segons el fiscal, la dona aprofitava l’alt volum de negoci de l’empresa de manera que aconseguia que aquests ingressos als seus comptes passessin desapercebuts i quedaven ocults en forma de bonificacions gaudides pels clients. El judici està previst que se celebri aquest dijous al matí a la secció 21 de l’Audiència de Barcelona i la dona s’enfronta a una petició de dos anys de presó, per un delicte d’estafa. En aquest cas, la fiscalia té en compte l’atenuant de confessió, ja que la dona va reconèixer els fets en el moment de la seva declaració davant de la policia. També li demana una multa de 2.880 euros, a raó de 12 euros diaris durant vuit mesos. Finalment, també reclama que indemnitzi l’empresa amb un total de 84.293,91 euros i a 6.000 euros més a una asseguradora, amb la qual la firma tenia contractada una assegurança per infidelitat dels treballadors. Aquestes quantitats sumen els 90.293,91 euros estafats i cal afegir-hi els interessos legals generats des del moment en què es va cometre la presumpta estafa.