Catalunya es troba en fase d’alerta per allaus i per fortes ratxes de vent aquest divendres. Protecció Civil ha activat el pla Ventcat per a tota la jornada d’avui ja que les ràfegues de vent poden superar els 90 km/h. D’altra banda, Protecció Civil també ha activat el pla Allaucat en fase d’alerta per risc de 4 punts sobre un màxim 5 de despreniments de neu a la zona de Perafita-Puigpedró, a la Cerdanya. També hi ha activada l’alerta a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.