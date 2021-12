El jutge de Granada que va condemnar Juana Rivas a cinc anys de presó el 2018 ha decidit denegar la petició de llibertat proposada per la defensa perquè «podria representar un greu perill per als seus fills», segons la interlocutòria a què ha tingut accés El Periódico d'España. D’aquesta forma, el magistrat del Jutjat Penal número 1 de Granada entén que existeix «previsibilitat futura de cometre nous delictes».

La interlocutòria del magistrat Manuel Piñar Díaz nega la «plena llibertat que obtindria amb la suspensió de pena» perquè això «podria representar un greu perill per als seus fills». A més, al·lega tres raons per no concedir la llibertat. El primer que exposa es refereix a la falta de penediment de Rivas, ja que «en diverses ocasions ha manifestat que no es penedeix i ho tornaria a fer». El segon, que la mare de Maracena «va repetir la mateixa conducta, després de ser condemnada». I el tercer, potser el que més crida l’atenció, que observa que la plena llibertat de la mare suposaria un aparent perill per als menors, ja que certs documents de la causa «donen indicis d’abusos sexuals a un dels menors quan estaven sota la seva custòdia».

L’advocat de Rivas, Carlos Aránguez, va sol·licitar, després de la concessió d’un indult parcial del Govern, la suspensió de la condemna perquè considerava que complia els requisits. Ara, el lletrat ha declarat que el jutge «basa la seva decisió en tres mentides», que coincideixen amb les tres raons que ha aportat el magistrat per rebutjar la petició de la defensa.

Reinserció dins el centre penitenciari

Per al magistrat, no és excloent que Juana Rivas compleixi amb el procés de reinserció dins el Centre d’Internament Social (CIS) Matilde Cantos de Granada, en què compleix condemna des del juny d’aquest any, en lloc de fer-ho en llibertat com demanava la defensa. En la interlocutòria, afirma que cap dada acredita que la reinserció sigui «més efectiva i profitosa fora del Centre Penitenciari, ja que la nostra legislació penitenciària ha avançat molt en el tractament i ofereix múltiples oportunitats i activitats per aconseguir aquest final primordial de la pena».

Juana Rivas complia condemna al CIS Matilde Cantos, d’on va sortir durant un període breu d’aquest mes per continuar amb un tercer grau, en què era vigilada a través d’una polsera de control telemàtic des de casa seva, gràcies a una decisió d’Institucions Penitenciàries. Va ser finalment el 20 de juliol quan va reingressar en el CIS, un centre en què es compleixen penes en règim obert.