Una xemeneia situada a l'interior del número 10 del carrer Menorca de Manresa ha causat un incendi a la teulada del mateix edifici. L'incident ha sigut la matinada de dijous a divendres, entorn dos quarts d'una de la nit.

Els Bombers de la Generalitat han rebut una alerta sobre el fum que sortia de la teulada de l'edifici. Fins a l'indret hi han enviat cinc dotacions, que hi han treballat durant dues hores per extingir l'incendi.