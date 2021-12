Manresa és l’onzena ciutat de tot Catalunya on es cometen més robatoris violents o amb intimidació per cada mil habitants. En concret, a la capital del Bages, durant els nou primers mesos d’aquest any s’han denunciat 147 robatoris d’aquestes característiques, cosa que suposa que se n’han comès 1,87 per cada mil habitants, segons es desprèn d’un creuament de dades de delictes del Ministeri de l’Interior amb la xifra de població que els municipis tenien a principi d’aquest any segons l’Idescat.

Els 10 municipis catalans amb més de 20.000 habitants que encapçalen aquest rànquing són tots del cinturó de Barcelona i de la comarca del Maresme, amb l’única excepció de Vilafranca del Penedès. El municipi més conflictiu és Sant Adrià de Besòs que amb 197 delictes d’aquest tipus denunciats fa que se’n produeixin 5,26 per cada mil habitants, una xifra molt per sobre de la de Manresa i també de la mitjana catalana. La capital catalana és la segona ciutat del país on hi ha més robatoris violents per cada mil veïns, amb 4,43. De gener a desembre se n’hi van denunciar un total de 7.378.

Badalona és el municipi que completa aquest podi amb 819 robatoris violents, que són 4,43 per cada mil habitants. A continuació, i fins arribar a la desena posició hi ha municipis molt propers a Barcelona, com l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà i Mataró i El Masnou.

En canvi, municipis molt més grans que Manresa, entre els quals hi ha totes les capitals de província menys la ciutat de Barcelona, tenen un índex millor que Manresa. Així, Girona és en una posició just per sota de Manresa, amb 1,84 robatoris violents per cada mil habitants després que en nou mesos s’hi hagin denunciat 191 fets penals d’aquest tipus.

Seguint amb les capitals de província, Lleida se situa al lloc número 20 de la llista, amb 1,49 robatoris per cada mil habitants i i un total de 210; i al lloc 27 hi trobem Tarragona, amb 1,28 delictes d’aquest tipus per cada mil veïns, després que se n’hi hagin produït 175 durant aquest període.

La xifra registrada a Manresa és gairebé idèntica a la del conjunt de Catalunya, on durant el mateix període s’han comès 1,89 robatoris per cada mil habitants. Al conjunt del país, la xifra de robatoris violents que s’han denunciat entre els mesos de gener i de setembre d’enguany han estat un total de 14.599.

Pel que fa a la resta de poblacions de l’àmbit de cobertura de Regió7 i que tenen més de 20.000 habitants, totes són a la part final d’aquest rànquing.

Martorell ha patit durant els primers nous mesos d’aquest any un total de 23 robatoris violents, una xifra que equival a 0,79 per cada mil veïns i que situa el municipi al lloc número 46 de la graella.

A Esparreguera, amb 13 delictes d’aquest tipus denunciats, i un índex de 0,53, és al lloc número 59. Tot seguit hi ha Olesa, a la posició número 60, amb 11 robatoris totals i 0,45 per mil habitants, i finalment, Igualada, que ha patit 16 robatoris violents, és el quart municipi de més de 20.000 habitants, amb menys delictes d’aquest tipus, a raó de 0,39 per cada 1.000 habitants.