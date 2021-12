El sindicat CCOO ha denunciat públicament els «moments de caos» que segons el sindicat es van viure aquest divendres passat al mòdul 5 de Lledoners, on els interns estan confinats a les seves cel·les per un brot de covid. Aquest brot, segons ha pogut saber Regió7, afecta 71 presos. El mòdul 5 està aïllat des de passat 2 de desembre. A més del mòdul 5, en aquests moments també hi ha aïllat el mòdul 4 amb un total de 7 positius.

Segons explica el sindicat majoritari a Lledoners en un comunicat, el passat 10 de desembre, jornada que qualifiquen com a «divendres negre» va començar amb una trucada d’un intern del centre al 112 informant d’un suïcidi consumat al centre, una informació falsa però que va mobilitzar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fins a la mateixa presó. Al llarg del dia, segueix el sindicat, en aquest mòdul també s’hi van cremar deixalles i alguns interns van llençar llençols cremats per les finestres. A més, segons els sindicats es van produir continus incidents autolítics i alguns dels interns van llençar lleixiu als ordenances quan es feia el repartiment del menjar. Segons el sindicat, des que es va confinar el mòdul hi ha hagut incidents de forma diària.

Aquests fets, segons CCOO, van provocar «moments de caos» i que els funcionaris del mòdul, malgrat tenir tots els interns confinats a les seves cel·les, estiguessin a «punt de perdre el control del mòdul».

A més, segons explica el sindicat, el mateix divendres al vespre es va produir una baralla multitudinària al mòdul sis de Lledoners que es va poder aturar per l’actuació dels funcionaris del centre.

A part de mòdul 5, també hi ha confinat el mòdul 4 de Lledoners on s’han detectat set positius per Covid. El sindicat CCOO denunciat que a més dels incidents, també hi ha una manca d’equips de protecció individual (EPI) per als treballadors del centre penitenciari, i CCOO exigeix l’entrega de més material de protecció a part de mascaretes FFP2.

El sindicat ha exposat aquesta manca d’EPIs tant a la directora de Lledoners, de la qual en demana el cessament, com també al responsable de prevenció de riscos laborals del departament de Justícia de la Generalitat i al Síndic de Greuges.