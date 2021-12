El fiscal suís Yves Bertossa ha tancat la investigació sobre la donació de 100 milions d'euros de l'Aràbia Saudita al rei emèrit Joan Carles I. Segons ha avançat el diari suís Tribune de Genève i ha confirmat el ministeri públic en un comunicat, la fiscalia ha arxivat la investigació i així ho ha traslladat aquest dilluns a les parts. La fiscalia de Suïssa tenia oberta aquesta investigació per blanqueig de capitals contra l'examant del monarca Corinna Larsen, que va rebre una transferència de 65 milions d'euros d'aquesta donació d'origen saudita, així com els gestors dels fons de l'emèrit Dante Canónica i Arturo Fasana i el banc suís Mirabaud. Els investigats queden, per tant, exonerats.

"La instrucció no ha permès establir de forma suficient un lligam entre la quantitat rebuda de l'Aràbia Saudita" i les presumptes comissions il·legals pels contractes de construcció de l'AVE a La Meca, conclou la fiscalia en el comunicat. Per això, arxiva parcialment el procediment. D'altra banda, el banc Mirabaud ha estat condemnat a pagar una multa per haver violat l'obligació de comunicar els moviments a les autoritats competents davant els indicis que hi havia sobre el "caràcter inhabitual" dels fons rebuts per Corinna Larsen.